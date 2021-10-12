Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Topal'ın (23) kullandığı 32 DT 862 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Belinay Alakaş (1,5), Dudu Topal (50), Türker Altunok (36), Azime Tuğçe Altunok (29) ve Berra Altunok (7) sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan Belinay Alakaş ve Dudu Topal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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