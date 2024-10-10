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Güncel
AA 10.10.2024 10:47

Burdur'da bariyerlere ve traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Burdur’da otomobilin bariyerlere ve traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'da bariyerlere ve traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Beyza P. (22) idaresindeki otomobil, Kurna köyü kavşağı yakınında yolun sağındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra aynı istikamette ilerleyen Şeref A. (25) idaresindeki traktörün römorkuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Beyza P. ile yanındaki Taşkın D. (22), Berkay K. (23), Rukiye K. (23) ve Zeynep A. (21) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların öğrenci oldukları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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