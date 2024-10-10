Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Alınan bilgiye göre H.O.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Yozgat-Sivas kara yolu kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki M.E.B.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.E.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari araçta bulunan Sedat Bahar, gazetecilere, çocuğun bariyerden atlarken dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü söyledi.
Bahar, "Herhalde çocuğun ayağı bariyere sıkıştı ve kaputun üzerine düştü" dedi.