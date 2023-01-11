Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da Alzheimer hastası evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]
Burdur'da 75 yaşındaki Alzheimer hastası, evinde ölü bulundu.
İnönü Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ethem Ruhi Babacan, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Babacan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaklaşık 2-3 gün önce düşerek kafasını çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Babacan'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Burdur
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