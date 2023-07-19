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Güncel
AA 19.07.2023 12:25

Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçelerine yağışlar yaradı

Kokusu ve görüntüsüyle bölgeyi ziyaret edenleri cezbeden Burdur Gölü kenarındaki lavantalar, bahar ve haziran ayındaki bol yağışlardan sonra iri taneli çiçek açarak daha belirgin bir mor rengine büründü.

Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçelerine yağışlar yaradı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Akdeniz Bölgesi bu yıl haziranda metrekareye 48,3 milimetre yağış aldı.

Normalde 21,2 milimetre olan ve 2022 haziranında 40,9 milimetre olarak gerçekleşen rakamda, bu yıl normale göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti. Bölgenin yağış oranında geçen yıla göre de yüzde 18 artış yaşandı.

Burdur'daki lavanta bahçeleri geçmiş yıllara göre yağışlardan dolayı daha geç çiçek açtı. Bölgede lavanta temelinde gelişen ekoturizm sezonu geç başlamasına rağmen iyi yağış alan lavantalar, şimdiden görüntüsüyle göz dolduruyor, kokusuyla bahçelerde gezinen ziyaretçilerini mest ediyor.

"Lavantalar bu yıl bol çiçekli ve renkleri canlı"

Göl kıyısındaki lavanta bahçelerini oluşturan Lisinia Doğa Ekoturizm Sorumlusu Kadir Sarıca, ilkbahar ve yaz başındaki yağışların lavantaya iyi geldiğini, lavantaların bu yıl bol çiçekli, boylu ve renklerinin canlı olduğunu söyledi.

En iyi lavantaların bu yıl açtığını vurgulayan Sarıca, "Bir buçuk yaşındaki lavantalar bile bu yıl 4-5 yaşındaki lavantalar gibi görünüyor. Yağışlar yaradı diyebiliriz. Bu durum muhtemelen lavanta sezonunu biraz daha uzatabilir. Ağustos sonuna kadar bu görüntü olacak" diye konuştu.

Sarıca, Burdur Gölü manzaralı bahçelerini gören ziyaretçilerin Lisinia alanındaki lavanta ürünlerinden de satın alabileceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Özellikle bulunduğumuz Karakent köyü sınırlarındaki lavanta bahçeleri, göl ve lavantanın en güzel göründüğü manzarayı sunuyor. Ziyaretçilerin gölle lavantaları izleyebilecekleri en güzel yer burası. Bu sene hava durumundan dolayı lavanta ve gülü insanlar bir arada görebildi. Bahçeler güzel olduğundan talep de yoğun"

"Geç açtı ancak güzel açtı"

Tur rehberi Ayla Tuncer de lavantalar geç açtığından turlara bu ayın başında başlayabildiklerini dile getirerek, "Geç açtı ancak güzel açtı. Lavantanın yanında burada doğayı korumak amaçlı faaliyetler de yürütülüyor. Aynı zamanda lavantaların Burdur Gölü'nün kenarında olması açısından burası diğerlerinden ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Tuncer, Türkiye'nin her tarafından lavanta bahçelerine talep olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle şimdi lavanta zamanı olduğu için oldukça yoğun bir talep var, ülkenin her tarafından geliyorlar" dedi.

İzmit'ten gelen Ayşe Altunezen de lavanta bahçelerini ve Salda Gölü'nü görmeye geldiklerini dile getirerek, "Lavanta bahçeleri çok güzel, çevrede o kadar çok lavanta bahçesi var ve mis gibi kokuyor her taraf. Lavantanın yağının bir çok rahatsızlığa iyi geldiğini de biliyoruz. Buraların mis gibi kokması her yerin mora boyanması çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni evli Fatma ve Ahmet Korkmaz çifti de balayı gezilerini lavanta bahçelerinde geçirdiklerine değinerek "Gerçekten çok merak ettiğimiz bir yerdi. Bu kadar güzel açtığını ilk defa görüyorum. Çok verimli ve güzel gözüküyorlar, gelmemize değmiş" dedi.

Ziyaretçilerden Serpil Onay da lavanta bahçelerine daha önceden de geldiğini ancak bu sene lavantaların muhteşem gözüktüğünü aktardı.

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