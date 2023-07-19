Kağızman kayısısının hasadına başlandı

Kayısı bahçelerinde mevsimlik işçilerle hasat yapan üreticiler, ürünleri özenle topluyor.



Üretici Hantemur Ölçer, ilçedeki kayısı üretiminden bu sene büyük oranda verim almayı beklediklerini belirterek, "Rusya'ya 80 bin ton kayısı ihracatı hedefliyoruz. Kağızman kayısısı bizlerin yüzünü güldürdü. İhracatçı ve tüccar arkadaşlara satıyoruz. Kayısı 25 ile 35 lira arasında alıcı buluyor. Kayısının kalitesi çok yüksek" dedi.



Erdal Gündüz de Iğdır'a kayısı sezonunu bitirip Kağızman'da hasada başladıklarını anlatarak, "Iğdır'da beklenen hedefe ulaşamadık ama ilçemizin kayısısı bizlerin yüzünü güldürdü. Bu sene Kağızman kayısısında hedefimiz 100 bin ton rekolte. İhracatımız Rusya'nın talebidir, inşallah hayırlı olur. Kağızman'dan yurt içine ve Rusya'ya satış yapılıyor" diye konuştu.