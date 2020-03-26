Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 413 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 529 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 752 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 4 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 221 bin 976 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 141 bin 749 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 105 bin 252 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 440 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 428 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.