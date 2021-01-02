Türkiye yeni yıla koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa kısıtlaması ile girecek. 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00'de başlayan kısıtlama 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Türkiye 2021'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri altında karşıladı.

2020'nin son gününde saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 ocak pazartesi günü sabah saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Marketler açık mı?

Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.

Restoran ve lokantalar paket servis yapabilecek

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.

Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.