Yozgat'ta Genç Çiftçi Projesi'nden destek alarak önceki yıllarda buğday ektiği tarlasında çilek yetiştiren çiftçi, artan talep üzerine siparişlere yetişemeyince sera kurmak için çalışma başlattı.

Çekerek ilçesine bağı Hamzalı köyünde daha çok hububat üretimi yapılan bölgede alternatif ürün arayışına giren İsmail Ergen (47), daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla çilek yetiştiriciliğine başladı.

Ergen, eşi Hatice Ergen'in 5 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle daha önce buğday yetiştirdiği 7 dönümlük tarlanın 5 dekarına çilek ekti.

İlk yıl bazı sorunlar yaşamasına rağmen hububata göre çok iyi gelir elde eden Ergen, çilekten vazgeçmedi.

Çilek üretiminin yanında çilek fidesi de üretip satışını yapan Ergen, siparişlere yetişemeyince 20 dekar alanda sera kurmak için çalışmalara başladı.

İsmail Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayısta havaların soğuk geçmesi ve don olayı nedeniyle bu yıl ilk hasadın geciktiğini ancak iyi ürün elde ettiklerini söyledi.

Siparişle çalıştıklarını ve piyasaya ürün yetiştiremediklerini anlatan Ergen, üretimin tamamen organik olduğunu, gübre kullanmadıklarını vurguladı.

Ergen, alternatif ürün olarak çileğe yöneldiğini dile getirerek, "Konya Ovası Projesi desteklerinden yararlanarak solucan gübresi üretimine de başladık. Daha fazla verim almak için solucan gübresi kullanıyoruz. Çilek fidesi yetiştirip satıyoruz." dedi.

20 bin fideyle başladı

Çilek üretimine 5 dönümde 20 bin fideyle başladıklarını aktaran Ergen, şunları kaydetti:

"Çok fazla talep alıyoruz, ürün yetiştiremediğimiz için alanımızı genişletme kararı aldık. Ekim alanını 20 dekara çıkarıp sera yapacağız. 50 bin fide ile üretime başlayacağız. Bunun için de çilek fidesi üretimine ağırlık veriyoruz. Bütün çiftçilere çilek yetiştirmesini öneriyorum. Hububattan bir yılda kazandığınızı çilek üreterek bir ayda kazanabiliyorsunuz. Çileğin kilogramı 15 liradan satılıyor, ayda 1 ton üretim yapıyoruz."

Hatice Ergen de daha önce ev işleriyle uğraştığını ifade ederek, "Eşim ve çocuklarımla buraya gelip çalışıyoruz. Önce evde oturuyorduk para kazanamıyorduk, şimdi para kazanıyoruz. Çilek üretmekten mutluyuz." diye konuştu.