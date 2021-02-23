Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da BioNTech-Pfizer'ın aşısına onay
[Fotoğraf: AA]
Brezilya'da, BioNTech/Pfizer'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ülkede yaygın kullanımına onay verildi.
BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen "BNT162b2" aşısı, Brezilya'da yaygın kullanım onayı alan ilk COVID-19 aşısı oldu.
Yaygın kullanım onayı almasına rağmen, aşıdan Brezilya'da henüz bulunmuyor.
Brezilya hükümeti ile üretici şirket arasındaki görüşmeler, üreticinin anlaşmada aşının muhtemel yan etkilerinin sorumluluğunu almadığına dair madde bulundurması nedeniyle sekteye uğramıştı.
6 milyon kişi aşılandı
Yaklaşık 6 milyon kişinin aşılandığı ülkede hali hazırda Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının acil kullanım onayı bulunuyor.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 247 binden fazla kişinin hayatına mal olan COVID-19, bugüne kadar 10 milyonu aşkın kişide görüldü.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Aşısı Brezilya
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