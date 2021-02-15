Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" ile şehitler ormanı oluşturulması için hazırlık yapıldı.

Boztepe ilçesi yolundaki Kervansaray Dağları eteklerinde, daha önce inşaat hafriyatı dökülen bozkır arazi, Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmalarıyla Mart 2019'da orman alanı haline getirildi.

Farklı zamanlarda şehit yakınlarının da katıldığı programlarla 192 şehit için mavi ladin ağacı fidanları dikildi.

Mermer zemine yazılan 192 şehidin isimleri ve künyeleri, dikilen her fidanın yanına konularak ölümsüzleştirildi.

Şehit aileleri, haftanın belirli günlerinde Kırşehir Şehitler Ormanı'na gelerek hem dua okuyor hem de fidanların bakım ve sulamasını yapıyor.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bozkır olan Kırşehir topraklarında hem ağaçlandırma seferberliklerine katkı yapmak hem de şehitlerin adını yaşatmak için Kırşehir Valiliği başta olmak üzere farklı kurumların katkısıyla hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Bozkır arazi yeşillendirildi

Daha önce moloz yığını olan bir alanın adeta cennet bahçesi haline getirildiğini belirten Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Burası moloz ve toprak yığınlarıyla dolu bir yerdi. Sayın valimizin talimatı ile İl Özel İdaremiz burayı düzenledi. Valiliğimiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, dernek üyelerimizle burada güzel bir çalışma yaptık. 'Ormansız bir yurt vatan değildir' anlayışıyla 192 şehidimiz için mavi ladin ağacı dikerek mermer üzerine isimlerini yazdırdık. Şehitlerimizin adını yaşatmak adına böyle güzel bir orman alanını oluşturduk. Ormanımızla bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin adlarını sonsuza kadar yaşatacağız."

Kılıçaslan, fidanların bakımlarını bizzat şehit yakınlarının yaptığını anlatarak, "Şehit ailelerimiz buraya gelerek fidanların bakımını yapıyorlar, suluyorlar. Onlar için de ayrı bir mutluluk oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yaşadığımız sürece, devamlı, şehitlerimizi anmaya ve adlarını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir'in ağaç varlığı yönünden çok fakir olduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, "Yeşil örtü için seferberlikler yapılıyor. Oluşturduğumuz bu şehitler ormanıyla hem ağaçlandırma seferberliklerine katkı yaptık hem de şehitlerimizin adlarını yaşatmayı hedefledik" diye konuştu.