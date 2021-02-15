Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası tarafından temiz enerji ve enerji verimliliği amacıyla yürütülen proje kapsamında Adıyaman'daki 15 okulun çatısına ve Börgenek köyü yakınlarında bir tarlaya kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES), her ay 42 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretecek.

Alman Kalkınma Bankası tarafından sağlanan 120 milyon lira hibeyle gerçekleşecek projede adımlar atılmaya başlandı. Adıyaman genelindeki tüm okulların enerji ihtiyacının karşılanması hedeflenen proje kapsamında Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi çatısında fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Okulun 7 bin 860 metrekarelik çatısına bin 168 panel ve 7 dönüştürücü kuruldu. Okul, bu sayede kendi ihtiyacı olan elektriği karşılarken artan yaklaşık 1500 dairenin elektriğini ise kentte bulunan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. firması ile mahsuplaşma yoluna gidilerek satacak. Böylelikle yıllık 405 ton karbon salınımının önüne geçilecek.

İlçelerdeki okulların da elektrik ihtiyaçları karşılanacak

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine, GES projesinde kurulum çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çatıları kullanılacak 15 okulun 12'sinin kent merkezinde, 3'ünün de Kahta ilçesinde olduğunu aktaran Alagöz, şöyle konuştu:

"15 okulumuzun dışında da Börgenek köyü yakınlarında güneş tarlası yapmayı planlamaktayız. Bu kapsamda mart ayında ihalemiz gerçekleşecek, bu işin tamamlanması sonucunda yaklaşık 42 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. Çok büyük güneş enerjisi gücü elde etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçelerimizdeki okulların da elektrik ihtiyaçlarını karşılarken kar da elde etmiş olacağız."

Alagöz, GES projesinin tamamen hibe destekli olduğu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.