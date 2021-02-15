İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışması kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde uygulama yapıldı.

Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagaj kısmındaki çantanın içerisinde 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan M.T.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.