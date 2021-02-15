Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yolcu otobüsünde 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 150 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışması kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde uygulama yapıldı.
Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagaj kısmındaki çantanın içerisinde 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan M.T.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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