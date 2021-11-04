Kentte birçok araç zarar görürken bazı semtlerde evlerin çatıları uçtu.

Ilidza semtinde ağaçların devrilmesine neden olan şiddetli rüzgar, birçok reklam panosu ve heykele de zarar verdi.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gün içinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi.