Büyükelçisi Sadoviç ve beraberindeki Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, Türkiye-Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş'in yer aldığı heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı ve çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

Daha sonra Sadoviç ve beraberindekilerle, tarihi alanı gezerek, Çanakkale Savaşları sırasında Bosna Hersek'ten gelerek şehit düşen askerlerin mezarlarını ziyaret etti.