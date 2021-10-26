Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija'nın tek taraflı kararlar aldığı gerekçesiyle görevine son verdiği Sifet Podzic hakkında nihai karar, ülke anayasası gereği, Bosna Hersek Temsilciler Meclisince oylandı.

Milletvekillerinden 20'si görevden ayrılmasına "hayır", 7'sinin "evet" oyu kullanması sonucu Podzic, Savunma Bakanlığı görevine devam edecek.

Bakan Podzic, 9-16 Ekim'de Sırbistan ile yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı koronavirüs nedeniyle iptal etmişti.

Tegeltija da Podzic'in bu kararını "komşu Sırbistan'a karşı diplomatik olmayan tavır" şeklinde nitelendirmiş ve kendisini görevden aldığını açıklamıştı.

Tegeltija'nın kararı, oylama yapılması için Meclis sunulmuştu.