Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yangından etkilenen kişi tedavi altına alındı
Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Beşler Mahallesi Marangoz Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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