Beşler Mahallesi Marangoz Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.