Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akdeniz derbisinde taraftarlar kavgası
[Fotograf: DHA]
Dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyum dışına taşan kavgada yaralananlar olurken bazı araçlarda hasar oluştu.
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında dün akşam Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan mücadele öncesinde ve sonrasında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.
Birbirlerine giren taraftarlara jandarma müdahale ederken, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı. Otobüsten inen taraftarlar ise bölgedeki bazı evlerin camlarını kırdı. Çıkan arbedelerde her iki takım taraftarlarından yaralanan oldu.
Jandarma ekipleri stat ve çevresinde maç öncesinde ve sonrasında çıkan kavgaları sonlandırırken Antalyaspor taraftarları kolluk kuvvetlerinin konvoyu eşliğinde ilçeden çıkarıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Antalya Antalyaspor Alanyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 10:46
- 10:38
- 10:32
- 10:30
- 10:28
Sıradaki Haber
Sivas'ta Roman türküleri seslendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz