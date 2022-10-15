Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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