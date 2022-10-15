Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta Roman türküleri seslendirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Roman türkülerini seslendirdi.
Davetliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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