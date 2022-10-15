İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 bin 731 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.