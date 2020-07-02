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Bolu'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.E. (28), K.H. (27) ve H.E.E'nin (26) savcılık sorguları sürüyor.
Polis ekiplerinin firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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