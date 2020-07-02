Başakşehir'de kaçak nargile tütünü imal eden 5 kişi yakalandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Armutalan Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda bulunan bir iş yerinin bahçesindeki konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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