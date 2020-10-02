Bolu'da alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.G, (25), E.İ, (32) ve M.Ö. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.