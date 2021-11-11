Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde seyreden Furkan A. idaresindeki 14 AAY 340 plakalı motosiklet, Bilal-i Habeşi Camii önünde Muhammed Ömer B'nin kullandığı 14 ABL 164 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Taha Onur T, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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