Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Bolu’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda onlarca sikke, tarihi eserler ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
KOM ekipleri tarafından şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri didik didik aranan evde kutuların içerisinde ve yatakların altına saklanmış 75 adet sikke, 27 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, silahlara ait mermi ve fişekler, define aramakta kullanılan metal arama dedektörü ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç(46) ve İ.D(46) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Etiketler: Bolu Tarihi Eser
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