Çorum’un Oğuzlar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu.

Sağanak, ilçeye bağlı Erenler Köyü’nde doluya dönüştü.

Yağan dolu nedeniyle meyve bahçeleri, olmak üzere ekili alanlar ve ceviz ağaçları da zarar gördü.

Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.



