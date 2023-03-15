Olay, dün gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak’ta bir motosiklet bayisinde meydana geldi.



N.H. ile aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi Kaan E. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.H., tabanca ile Kaan E.'nin bacaklarına doğru 6-7 el ateş açtı. N.H., kavgayı ayırmaya çalışan Volkan O.'yu da bacaklarından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kaan E. ve Volkan O. çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan N.H. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.