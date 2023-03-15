Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otomobilleri satın alıp, motor ve şasi numaralarını, haciz veya yakalama kaydı bulunan, yurt dışından getirilen ya da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, motor ve şasi numaralarını "change" ettikleri otomobilleri satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 kişi takibe alındı.

Yakınları üzerinden veya yakınlarının verdiği vekaletlerle çok sayıda araç satan 11 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 21 otomobile el konularak, teknik inceleme için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.