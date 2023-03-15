Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta dere kenarında ölü bulundu.
Kirazcık köyünde önceki gün sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası 78 yaşındaki Kamil Y.’dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmasının 3. gününde Kamil Y., kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıkta dere kenarında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Y.'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Bartın
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