Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği önderliğinde, Eskişehir, Erzurum, Batman, Samsun ve Kırklareli illerinde "Kütüphanede Kültür, Sanat ve İlim Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.

Uluslararası Sanat ve İlim Derneği ve Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları ve Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği paydaşlığıyla İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 2-6 yaş grubu depremzede çocuklara yönelik "Keloğlan Korsana Karşı" adlı çocuk oyunu sergilendi.





Cep Sinema Salonundaki tiyatro oyunu öncesi depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, kentteki depremzede misafirlerin taleplerini her zaman dinleyebileceklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ise yaşanan deprem felaketi dolayısıyla üzgün olduklarını ifade etti.



"Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız"

Depremzedelerin acılarını çok iyi anladıklarını kaydeden Azade, "Bizler de sizlerle üzüldük ama sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Burada da etkinliğimizi çocuklarımız kitapları ve kütüphaneyi daha çok sevsinler, hayatlarına güzel bir yön verebilsinler diye İLESAM ve bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptık. Sizleri burada görmekten çok mutlu olduk" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından depremzede çocuklar ve aileleriyle birlikte sahnelenen oyunu izledi. Oyunun ardından çocuklara balon ve kitap hediye edildi.