Valilik öncülüğünde başlatılan "Gelin bu yarayı el ele, gönül gönüle birlikte saralım" kampanyası ile gelen yardımlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında toplanıyor.

Bu kapsamda toplanan muhtelif gıda maddelerinden 35 ton Kilis'e, 6 ton ise Malatya'ya gönderildi.

Ayrıca 34 sağlık personeli ve 28 berber de deprem bölgesine gitti.