Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de sağanakla birlikte gündüz geceye döndü
Mardin'de yağış nedeniyle alt geçitler trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, Mardin'de öğle saatlerinden hemen sonra başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oldu.
Bazı bölgelerde gölet oluşurken, dolu yağışı da etkisini gösterdi. Yağışın etkili olması nedeniyle polis ekiplerinin alt geçitleri önlem amaçlı trafiğe kapatması üzerine trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Etiketler: Mardin
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