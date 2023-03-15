Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzeren Antakya’ya görevlendirilen Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Güroymak güvenlik korucuları bir binanın enkazından 1 kilo altın ve ziynet eşyası buldu.



Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Hatay ilinde meydana gelen deprem sonrasındaki yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları esnasında Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güroymak ilçesi Güvenlik Korucuları tarafından Hatay ili Antakya ilçesi Ürgün Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi adresindeki bina enkazında çelik kasa içerisinde yaklaşık 1 kilo altın ve ziynet eşyası bulunmuştur. Güvenlik korucuları, AFAD görevlileri, bina sakinleri ve kolluk görevlileri nezaretinde bulunan ziynet eşyaları sahibi olan depremzede vatandaşa teslim edilmiştir"