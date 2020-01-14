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Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi14 Ocak 2020 Salı 14:31 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 14:32
Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde arama yapıldığı kaydedildi.
Aramada, Roma dönemine ait 5 pişmiş toprak küpün ele geçirildiği olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA