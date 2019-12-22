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Bolu'da otomobilde 30 parça tarihi eser bulundu

22 Aralık 2019 Pazar 10:29 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:30

Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile bir kraliçe mezar taşı ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]