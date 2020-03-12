Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonet ile tırın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Ankara yönünde seyreden Kemal Y. idaresindeki kamyonet Dörtdivan mevkisinde önünde seyreden Gökhan Y. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Kemal Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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