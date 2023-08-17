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Güncel
AA 17.08.2023 00:51

Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden E.D. yönetimindeki kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi ve karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapan D-100 kara yolunun İstanbul yönü, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.

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