Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden E.D. yönetimindeki kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi ve karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapan D-100 kara yolunun İstanbul yönü, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.