Yedigöller yolunda bulunan Dereağıl mevkisindeki ormanlık alanda kesim yapan Adem B.'nin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Yardım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adem B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Adem B.'nin cansız bedeni, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.