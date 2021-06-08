Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da ormanlık alanda kesim yapan kişi ağacın devrilmesi sonucunda altında kalarak yaşamını yitirdi.
Yedigöller yolunda bulunan Dereağıl mevkisindeki ormanlık alanda kesim yapan Adem B.'nin üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Yardım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adem B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Adem B.'nin cansız bedeni, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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