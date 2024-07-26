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Güncel
AA 26.07.2024 00:06

Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Zanlıların çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla İ.Ş, R.A. ve S.Ş.I'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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