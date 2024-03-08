Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.03.2024 15:35

Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Vali Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl meydana gelen 12 bin 334 asayiş olayının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını aktaran Kılıç, bu yılın ilk iki ayında ise 2 bin 333 asayiş olayının gerçekleştiğini kaydetti.

Aile içi şiddetle mücadele konusuna değinen Kılıç, "2024 yılının ilk iki ayında 124 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 6'sında koruyucu tedbir kararı verilmiştir. Önleyici tedbir kapsamında da 103 karar verilmiştir. 2023 ve 2024 yıllarında şiddete maruz kalıp ölen kadın ilimizde bulunmamaktadır. Ayrıca il genelinde 12 bin 576 kişi KADES uygulamasını telefonlarına yüklemiştir." bilgisini paylaştı.

Kılıç, uyuşturucunun da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, ocak-şubat döneminde düzenlenen 86 operasyonda yakalanan 125 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

"Terör örgütlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor"

Bolu'da terör örgütlerine geçit vermemek adına yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk iki ayında 11 şahsa adli, 10 şahsa da idari olmak üzere 21 şahsa DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütleri kapsamında işlem yapılmıştır. Mali, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 39 operasyon gerçekleştirilmiş, 48 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 6 tabanca, 570 paket sigara, 5 milyon 310 bin makaron, 90 fişek ele geçirilmiştir."

Kılıç, göçmen kaçakçılığıyla da mücadele ettiklerini belirterek, bu yıl düzenlenen 6 operasyonda 6 organizatörün yakalandığını, 17 düzensiz göçmenden 14'ünün sınır dışı edildiğini, diğerleriyle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl gerçekleşen 123 trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını aktaran Kılıç, sürücülerin ve okul servislerinin sık sık denetlendiğini kaydetti.

Yerel seçimlere yönelik tüm tedbirlerin alındığını da bildiren Kılıç, sürecin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı da toplantıda hazır bulundu.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Tokat'ta, 101 yeni proje lansmanında kentsel dönüşüm öne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı
16:21
Diyarbakır'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
15:48
BM, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimini genişletmesini "savaş suçu" olarak niteledi
15:37
Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:34
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
15:05
İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
FOTO FOKUS
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ