Bolu'da arıcılara "başlangıç seti" dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında 40 bin lira bütçeyle yüzde 100 hibeli 80 set dağıtıldı.

Okçular köyünde gerçekleşen dağıtım töreninde tüm katılımcılara, içinde propolis tuzağı, körük, eldiven, maske, pense ve çerçeve askısı bulunan arıcılık başlangıç paketi hediye edildi.

Tören sonunda ise kursiyerlere yönelik kovanın açılması, çerçeve kontrolü gibi konularda uygulamalı eğitim yapıldı.