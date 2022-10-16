Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
[AA (Arşiv)]
Bolu'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzzet Baysal Mahallesi Pınaraltı Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Apartmanı saran yoğun dumandan etkilenen bir kişi, ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
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