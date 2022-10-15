Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da vinç kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.
Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt (19) yaklaşık 10 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: İş Kazaları Adana
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