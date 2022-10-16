Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğünde bıçaklı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, akraba oldukları öğrenilen T.Y, H.Y. ve N.Y. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.Y, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların da daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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