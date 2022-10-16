Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil hırsızlığı: 1 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde bir vatandaşın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada şüphelinin P.B. olduğunu belirledi.
P.B, düzenlenen operasyonda saklandığı evin çatısında yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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