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Güncel
AA 02.08.2024 09:16

Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 22-29 Temmuz'da çalışma yürüttü.

Çalışmada, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan S.O, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan S.A. ve "Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan D.Y. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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