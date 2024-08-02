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TRT Haber 02.08.2024 06:16

Başıboş köpeklere yönelik kanun Resmi Gazete'de

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle başıboş sokak köpekleri toplanarak bakımevine alınacak. Daha sonra kısırlaştırılan köpekler sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.

Başıboş köpeklere yönelik kanun Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Başıboş sokak köpekleri sorununa yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sokak köpekleri belediyelerce toplanarak barınaklara yerleştirilecek.

Kısırlaştırma yapılan köpekler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri sistemine kaydedilecek. Sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde kalacak.

Barınak sayıları artacak, sahiplendirme sağlanacak

Belediyelerce yeni barınaklar inşa edilecek. Mevcutların durumu iyileştirilecek. Hayvanların tüm bakım ve tedavileri burada sağlanacak.

Belediyeler bütçe gelirlerinin binde 5'ini bu konuya ayıracak. Büyükşehir belediyelerinde oran binde 3 olarak uygulanacak.

Bu kaynağı başka amaçlar için kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Evcil hayvanları terk edenlere 60 bin lira veza

Yasayla evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.

Sahiplendiği köpeği sokağa bırakmanın cezası 30 kat artırılarak hayvan başına 60 bin liraya çıkarıldı.

Köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. 

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