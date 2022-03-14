D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde iki gün boyunca kar etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.