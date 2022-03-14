Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
[fotoğraf. aa]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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